ملعب سوسة الأهلي طرابلس يواجه الهلال بأمل تدعيم صدارته لمرحلة السداسي

يواجه فريق الأهلي طرابلس يوم غد الأربعاء فريق الهلال بملعب سوسة الساعة الـ17:30 مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج بالدوري الممتاز .

ويسعى الأهلي طرابلس بقيادة العقل المدبر للفريق “طارق جراية” لتنفيذ أفكاره المعتادة للظفر بنقاط المباراة الثلاث والابتعاد بالصدارة إلى بر الأمان . في حين سيبحث فريق الهلال وبقيادة المصري محمد عودة في لقاء الغد عن عرقلة الأهلي للاقتراب من مقدمة التراتيب والوصول إلى النقطة الخامسة .

