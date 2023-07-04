يواجه فريق الأهلي طرابلس يوم غد الأربعاء فريق الهلال بملعب سوسة الساعة الـ17:30 مساء ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج بالدوري الممتاز .
ويسعى الأهلي طرابلس بقيادة العقل المدبر للفريق “طارق جراية” لتنفيذ أفكاره المعتادة للظفر بنقاط المباراة الثلاث والابتعاد بالصدارة إلى بر الأمان . في حين سيبحث فريق الهلال وبقيادة المصري محمد عودة في لقاء الغد عن عرقلة الأهلي للاقتراب من مقدمة التراتيب والوصول إلى النقطة الخامسة .
المصدر قناة ليبيا الأحرار
The post ملعب سوسة الأهلي طرابلس يواجه الهلال بأمل تدعيم صدارته لمرحلة السداسي appeared first on ليبيا الأحرار.
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