يلاقي فريق الاتحاد فريق أبوسليم يوم غد الأربعاء الساعة 20:00 مساء بملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن منافسات الجولة الثالثة من سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

ويرفع فريق الاتحاد شعار الفوز للعودة للمنافسة من جديد والوصول إلى النقطة الـ4 بينما يدخل فريق أبوسليم اللقاء بأمل تعويض خسارته الماضية أمام النصر لانتعاش آماله ببلوغه إحدى المسابقات الأفريقية .

