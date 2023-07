يستقبل ملعب رادس يوم غد الأربعاء مواجهة ديربي بنغازي التي تجمع النصر بجاره الأهلي بنغازي الساعة التاسعة ليلا .

ويدخل فريق النصر بمعنويات عالية بعد فوزه على أبوسليم بهدفين دون مقابل في حين سيبحث الأهلي بنغازي عن تجاوز خسارته الماضية أمام الأهلي طرابلس لتصحيح مشواره في سداسي التتويج .

ويشار إلى أن كلا فريق النصر والأهلي بنغازي 3 نقاط بعد فوز وخسارة في الجولتين الماضيتين.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

