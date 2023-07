تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الأولى من منافسات مرحلة رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة بلقاء الأهلي طرابلس والاتحاد ومواجهة الأهلي بنغازي والنصر.

وتقام المباراة الأولى والتي تجمع الأهلي طرابلس والاتحاد الساعة 16:00 مساء بقاعة طرابلس الكبرى وعقب مواجهة ديربي طرابلس يلاقي فريق الأهلي بنغازي جاره النصر الساعة 18:30 مساء.

هذا وقد حددت لجنة المسابقات الاتحاد الليبي لكرة السلة إقامة منافسات ذهاب رباعي التتويج في العاصمة طرابلس في حين ستقام مرحلة الإياب في مدينة بنغازي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الجمعة تنطلق مباريات الجولة الأولى من رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار