حقق فريق الاتحاد فوزا كببرا على النصر بنتيجة 6_1 ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز لفئة الآمال

وفي نفس الجولة فاز فريق الأهلي طرابلس على فريق السويحلي بملعب الجميل 2_1 في حين انتهت مباراة الأهلي بنغازي و الأخضر والتي أقيمت بالمرج بنتيجة 1_1

