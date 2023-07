المنتخب الوطني للكرة الطائرة يحقق الفوز على منتخب قطر 3-0 في أولى مبارياته في دورة الألعاب العربية

نجح المنتخب الوطني للكرة الطائرة في تحقيق الانتصار ضمن مباراته الافتتاحية في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر.

وجاء فوز المنتخب الوطني على حساب المنتخب القطري بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع خمس وعشرين مقابل خمس عشرة نقطة، وتسع وعشرين مقابل سبع وعشرين نقطة، وخمس وعشرين مقابل سبع عشرة نقطة، هذا وسيلاقي المنتخب الوطني المنتخب الجزائري صاحب الضيافة في الجولة الثانية من منافسات الكرة الطائرة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.

