إعفاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات

أصدر النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ” خميس آدم” داخل الصالات قرارا بإعفاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني من المهام المكلفين بها، ولم يوضح النائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم والمكلف بالإشراف على المنتخب أسباب الإعفاء، لكنها في الغالب تعود للمستوى الذي ظهر به المنتخب في البطولة العربية الأخيرة التي شارك فيها المنتخب في المملكة السعودية، وطالب “آدم ” الجهازين الفني والإداري بتسوية أي إلتزامات إن وجدت خلال موعد أقصاه 72 ساعة.

المصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم

