تنطلق السبت في بنغازي بطولة ليبيا لأندية الكاراتيه لمختلف الفئات.

اتحاد اللعبة أكمل كل ترتيباته للبطولة التي ستقام على مدار ثلاثة أيام بمشاركة واسعة تصل لـ1000رياضي يمثلون 100 نادٍ على مستوى ليبيا في المنافسات التي ستنتهي باختيار العناصر الأفضل للمنتخب الوطني الذي تنتظره بطولة شمال إفريقيا المقررة بالعاصمة طرابلس .

