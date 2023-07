انتقل اللاعب الدولي أنس الشبلي إلى صفوف فريق الجهراء الكويتي في صفقة انتقال حرة

أنس الشبلي انتقال لصفوف فريق الجهراء قادما من فريق الصفاقسي بعد نهاية تجربته مع الفريق التونسي بفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين .

ويعتبر انتقال أنس الشبلي إلى الدوري الكويتي هو الثاني خلال الشهر الجاري في سوق انتقال اللاعبين بالدوري الكويتي حيث ضم فريق النصر قبل أيام لاعب المنتخب الوطني المعتصم المصراتي في صفقة انتقال حرة بعد نهاية تجربة طويلة رفقة فريق المدينة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اللاعب أنس الشبلي ينتقل للجهراء الكويتي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار