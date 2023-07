الأهلي بنغازي يواجه الهلال في مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين

يواجه فريق الأهلي بنغازي يوم غد الأحد فريق الهلال الساعة 20:00 مساء بملعب رادس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز .

و يحتضن أكبر الملاعب التونسية رادس قمة الجارين الأهلي بنغازي والهلال التي ستكون مواجهة من العيار الثقيل .

ويدخل فريق الأهلي بنغازي للقاء بطموح الفوز ومن ثم انتظار تعثر الأهلي طرابلس أمام أبوسليم للاقتراب من اللقب الغائب عن الفريق منذ واحد وثلاثين عاما .

وفي حين يأمل الهلال من مباراته بالتحقيق الفوز للوصول إلى نقطة السادسة وانتظار مايحدث في باقي المباريات لعل رياحا تهب بما تشتهي سفن الهلال نحو التتويج بلقبه الأول.

ويشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط فيما يحل الهلال في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

