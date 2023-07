فريق الأهلي طرابلس يدخل غدا في مواجهة مع أبوسيلم بخيار الفوز ولا شيء غير ذلك

يلاقي فريق الأهلي طرابلس فريق أبوسليم يوم غد الأحد الساعة 20:00 مساء بملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة سداسي التتويج .

ويسعى فريق الأهلي طرابلس لتحقيق الفوز للبقاء في الصدارة وكذلك يأمل خسارة ملاحقه لخطو خطوة مهمة نحو اللقب 13.

ويتسلح أبوسليم في مباراته أمام الأهلي طرابلس بتعادله الأخيرة أمام الاتحاد الذي سيجعله يلعب أمام الأهلي العاصمي بشعار الفوز لانتعاش آماله نحو مشاركة أفريقية هي الأولى في تاريخ النادي.

ويحل الأهلي طرابلس في صدارة مرحلة السداسي برصيد 7 نقاط في حين يأتي أبوسليم في المركز الأخير برصيد نقطتين .

