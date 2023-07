الاتحاد والنصر وجها لوجه يوم غد الأحد في ملعب المنستير الساعة الـ20:00 ليلا

تقام يوم غد الأحد مباراة مهمة الساعة 20:00 ليلا تجمع فريق الاتحاد بفريق النصر ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة التتويج بالدوري الممتاز

وعلى الساحل التونسي تقام مواجهة تجمع الاتحاد و النصر في المنستير … فالعنوان الأبرز في المواجهة هو التعويض من أجل عودة الآمال لفريق الاتحاد للتواجد في مشاركة إفريقية وفي حين مازال النصر يملك بصيصا من الأمل بالفوز في مسابقة الدوري ولكن سيكون مصيره معلقا بشكل كبير على نتائج الفرق الأخرى .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

