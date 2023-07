اقترب فريق الشموع الأول لكرة القدم من التأهل إلى نهائيات الدور السباعي لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز وذلك بعدما أمطر شباك ضيفه نادي الجزيرة اليوم السبت برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ” المحترف فيكتور، محمد اقشيرة، بالإضافة إلى طارق الغرابلي، عزو الدقلة”.

