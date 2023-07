ثنائي المنتخب الوطني في الكرة الحديدية يتأهلان إلى نهائي دورة الألعاب العربية

يواجه ثنائي المنتخب ليبيا للكرة الحديدية عبد المهيمن الزنتوتي وفراس الزليتني يوم غد الاثنين ثنائيا جزائريا في نهائي زوجي رافا في منافسات دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر.

وجاء تأهل عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليتني بعد تخطيهما في منافسات الدور النصف النهائي ثنائيا تونسيا بنتيجة 7مقابل 5.

ويشار إلى أن عبد المهيمن الزنتوتي وفراس الزليتني قد توّجا بذهبية بطولة أفريقيا تحت سن 19عاما التي أقيمت بتونس في الشهر الماضي.

