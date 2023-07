مباريات مثيرة غدا تجمع الأهلي طرابلس والنصر والاتحاد والأهلي بنغازي في رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة

تقام يوم غد الاثنين الجولة الثالثة من منافسات ذهاب مرحلة رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة بإقامة مواجهتي الأهلي طرابلس والنصر والاتحاد والأهلي بنغازي.

و يستقبل فريق الأهلي طرابلس فريق النصر في المواجهة الأولى التي ستقام الساعة الرابعة مساء بقاعة طرابلس الكبرى في حين في نفس القاعة يستضيف فريق الاتحاد فريق الأهلي بنغازي الساعة الثامنة ليلا في ختام من منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

