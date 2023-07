حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة فوزه الثاني في منافسات دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب الفلسطيني بثلاثة أشواط نظيفة,

وجاء فوز المنتخب الوطني على فلسطين في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25 مقابل 19و25 مقابل 10 و 25 مقابل 15 ..

هذا ويختتم منتخبنا الوطني للكر الطائرة منافسات مرحلة المجموعات يوم غد الاثنين بمواجهة المنتخب الأردني,

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكرة الطائرة يفوز على فلسطين في دورة الألعاب العربية 3-0 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار