وزارة الرياضة تعتمد قائمة مجلس إدارة نادي الأخضر برئاسة إدريس بوقويطين

اعتمدت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية انتخابات مجلس إدارة نادي الأخضر برئاسة إدريس بوقويطين الذي انتخب من قبل الجمعية العمومية بالنادي

مجلس إدارة نادي الأخصر الذي فاز بانتخابات رئاسة النادي بتزكية من قبل الجمعية العمومية تكون من إدريس بوقويطين رئيسا و محمد الجويفي نائبا و عضوية الشريف اسحيب و فتح الله بوزهرة و أشرف بيانكو بالإضافة لكل من عبدالرازق خنفر وصلاح بوالشعبانية

و باشر مجلس إدارة نادي الأخضر البيضاء مهامه فور اعتماده من قبل وزاة الرياضة بدراسة ملف فريق كرة القدم الذي سيكون أول اهتمامات الإدارة التي ستسعى بكامل قوتها على عودة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل للمنافسة من جديد .

