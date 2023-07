وصل المدرب التونسي عبدالمنعم بن سالم إلى مدينة مصراتة لاستلام مهام تدريب المنتخب الوطني لفئة الناشئين

وسيختار التونسي عبد المنعم بن سالم عناصر المنتخب الوطني لفئة النائشين من خلال البطولة الودية التي ستنظم

في مدينة مصراتة الفترة القادمة تأهبا للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت سن الـ15 عاما المؤهلة إلى كأس العالم .

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post التونسي بن سالم يصل إلى مصراتة لتدريب منتخب ناشئي الكرة الطائرة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار