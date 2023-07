تنطلق مشاركة المنتخب الوطني لرفع الأثقال يوم الأربعاء القادم في منافسات دورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر

ويفتتح المنتخب الوطني لرفع الأثقال مشاركته يوم الأربعاء بخوض الرياضي إحسان شلابي المنافسات في فئة وزن ثلاثة وسبعين كيلو جراما .

ويشار إلى أن البطل الليبي السابق محمد الشتيوي يشرف على تدريبات إحسان شلابي في منافسات دورة الألعاب

المصدر | قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب رفع الأثقال يفتتح مشاركته في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزار الأربعاء appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار