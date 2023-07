حصل ثنائي المنتخب الليبي للكرة الحديدية “عبد المهيمن الزنتوتي” و”فراس الزليتني” على القلادة الفضية بعد الخسارة في نهائي زوجي رافا في منافسات دورة الألعاب العربية أمام المنتخب الجزائري.

وانتهت النتيجة النهائية للمباراة بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة خمسة مقابل أربعة ليحصل منتخبنا الوطني على القلادة الفضية والمركز الثاني في هذه الألعاب.

وكان الزنتوتي والزليتني توجا فيما سبق بالقلادة الذهبية في بطولة إفريقيا 19 عاما والتي أُقيمت بالجمهوريّة التونسية الشهر الماضي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post ليبيا تحقق فضية الكرة الحديدية في دورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار