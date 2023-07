اختتمت مرحلة ذهاب رباعي منافسات التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة بتساوي فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر برصيد خمسة نقاط.

وتقاسم الأهليين والنصر نفس رصيد النقاط بتحقيقهم للفوز في مبارايتن وخسارة مبارة واحدة في حين يأتي خلف الثلاثي الموجودو في مقدمة الترتيب فريق الاتحاد في المركز الأخير برصيد ثلاثة نقاط حيث لم يحقق الاتحاد الفوز في المباريات الثلاث السابقة .

ويشار إلى أن مرحلة الإياب ستنطلق يوم السبت القادم بمجمع سليمان الضراط بمواجهتي الأهلي بنغازي والنصر والأهلي طرابلس والاتحاد.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post أيام على انطلاق الإياب بمجمع سليمان الضراط بلقاء ديربي طرابلس وبنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار