منتخب الكرة الطائرة يواجه قطر في نصف نهائي دورة الألعاب العربية

يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة يوم غد الأربعاء المنتخب القطري في نصف نهائي منافسات دورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر

ويدخل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة في مواجهته أمام منتخب قطر بمعنويات عالية بعد تحقيقه للفوز في مباراتين على التوالي في نهاية الأدوار الأولى على المنتخب الفسطيني والأردني بثلاثة أشواط نظيفة.

هذا ويشار إلى أن المنتخب الوطني للكرة الطائرة قد حقق الفوز في افتتاح منافسات الدور الأول على قطر بثلاثة أشواط.

