تعاقد نادي الإمارات الإماراتي مع الدولي الليبي السنوسي الهادي بصفقة انتقال حر.

وانتقل السنوسي الهادي إلى الإمارات الإماراتي بعد نهاية تجربته مع فريق العربي الكويتي.

ويخوض السنوسي الهادي تجربته الثالثة في الملاعب الخليجية بعد أن لعب في السابق في السعودية مع جلبين وفي الكويت مع العربي الكويتي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

