كلف الاتحاد الليبي لكرة السلة طاقم تحكيم مصري لإدارة منافسات إياب مرحلة رباعي التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة.

ويتكون طاقم التحكيم المصري من الحكم الدولي أسامة وحيد وعمر زاهد بالإضافة لأحمد غالب.

وتفتتح منافسات مرحلة الإياب يوم السبت المقبل بمواجهتي الأهلي بنغازي والنصر و الأهلي طرابلس والاتحاد المقامتين بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

