بعد نهاية الجولة الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج في الدوري الممتاز لكرة القدم توج فريق الأهلي طرابلس رسميا بلقب الدوري الليبي للموسم الرياضي 2022 – 2023 للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ولم يكتب لمباراة الأهلي طرابلس مع الاتحاد في الجولة الأخيرة أن تقام وذلك بسبب تغيب الأخير وانتظار طاقم التحكيم المدة القانونية وإنهاء المباراة بفوز الأهلي طرابلس، وبهذا التتويج يضم الأهلي طرابلس لقب الدوري إلى لقب الكأس الذي توج به المدة الماضية على حساب الأخضر.

المصدر ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس يتوج بثنائية الموسم الدوري والكأس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار