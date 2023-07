حقق فريق الهلال الفوز على النصر 1 – 0 في الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة سداسي التتويج للدوري الممتاز التي اختتمت في تونس، وبهذا الانتصار وصل الهلال للنقطة السادسة و الحصول على المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 6 نقاط، وبهذا سيمثل فريق الهلال ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في النسخة القادمة.

