حصل فريق أبوسليم على المركز الرابع في سلم ترتيب مرحلة سداسي التتويج بعد ختام المنافسات، فريق أبوسليم وصل إلى النقطة الخامسة بعد أن حصل على نقاط مباراة الأهلي بنغازي التي لم تلعب في المنستير بسبب تغيب الأخير عن الحضور ورفضه اللعب دون لعب مباراة ملعب رادس، طاقم التحكيم انتظر الوقت القانوني وأعلن صافرة النهاية وبهذا سيخوض فريق أبوسليم منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم للمرة الأولى في تاريخ النادي.

المصدر ليبيا الأحرار

The post أبوسليم يحجز مقعدا إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار