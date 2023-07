أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 التي ستقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك؛ منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الرابعة رفقة الكاميرون والرأس الأخضر بالإضافة إلى أنغولا وإيسواتيني و موريشيوس.

ووزعت القرعة التي أقيمت في كوت ديفوار المنتخبات الأفريقية إلى تسع مجموعات، حيث جاء منتخبنا الوطني في التصنيف الرابع في تصفيات كأس العالم عن القارة السمراء التي سيتأهل من خلال التصفيات التي ستنطلق في 13 نوفمبر المقبل متصدر المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم؛ في حين سيتأهل أفضل أربع منتخبات احتلت الترتيب الثاني من حيث النقاط لخوض دوري مصغر في بينهم ليتأهل المتصدر إلى مرحلة الملحق العالمي مع القارات الأخرى.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني يقع في قرعة تصفيات كأس العالم في المجموعة الرابعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار