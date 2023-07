منتخب الكرة الطائرة يحقق ثاني ميدالية ذهبية لليبيا في دورة الألعاب العربية

توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر بفوزه على البلد المستضيف بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج اللقاء بفوز منتخبنا الوطني في الشوط الأول بـ31-29، وفي الشوط الثاني بـ25-18، وفي الشوط الثالث بـ25-17.

وبهذا الفوز تحقق ليبيا الذهبية الثانية في دورة الألعاب العربية، بعد تحقيق البطل إحسان شلابي ذهبية في منافسات رفع الأثقال.

