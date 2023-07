منتخب الكاراتيه يحقق 4 قلائد برونزية في دورة الألعاب العربية

حقق منتخبنا الوطني للكاراتيه أربع قلائد برونزية في منافسات دورة الألعاب العربية التي تقام في الجزائر.

وجاء تتويج المنتخب الليبي للكاراتيه بالقلائد الملونة عبر البطلة سالمة المعداني التي حققت برونزية كومتي في ميزان فوق 68 كيلوجراما، في حين حصل البطل محمد الصويعي على برونزية منافسات الكومتي في ميزان تحت 84 كيلوجراما، بينما حقق إبراهيم السحاتى برونزية الكومتي في ميزان تحت 67 كيلو جراما، وتوج محمد أبودبوس ببرونزية الكومتي في ميزان تحت 75 كيلو جراما.

