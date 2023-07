الهلال يجدد تعاقده مع المصري محمد عودة لموسم جديد

جددت إدارة نادي الهلال تعاقدها مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم المصري محمد عودة لموسم جديد تحضيرا للمشاركتين الأفريقية والمحلية القادمتين.

وجاء تجديد إدارة نادي الهلال مع محمد عودة بعد الأداء المميز الذي قدمه المصري في منافسات الدوري الممتاز، حيث نجح في التأهل رفقة الهلال للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد حلوله في المركز الثالث في منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

