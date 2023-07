اختتام دورة الألعاب العربية بحلول ليبيا في المركز 14 برصيد 12 قلادة ملونة

اختتمت دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالجزائر بحلول ليبيا في المركز الـ14 في الترتيب العام للدول المشاركة بحصولها على 12 قلائدة ملونة.

وتحصلت ليبيا بعد ختام منافسات دورة الألعاب العربية على 3 قلائد ذهبية ومثلها فضية و6 قلائد برونزية.

وجاءت الذهبيات الثلاث بفضل البطل الليبي إحسان شلابي الذي توج باثنتين في منافسات رفع الأثقال، في حين توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة بذهبية بعد فوزه في النهائي على الجزائر 3-0.

وتحصلت البطلة رتاج السائج على فضية رمي القرص، والملاكم محمد فريضة على فضية وزن 80 كجم، في حين نال الثنائي عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني فضية زوجي الرفا في منافسات الكرة الحديدية.

وتوج المنتخب الوطني للكاراتيه على 4 برونزيات عن طريق البطلة سالمة المعداني ومحمد الصويعي وإبراهيم السحاتى ومحمد أبودبوس، بينما توج فراس الزليتني وزميله عبدالمهيمن الزنتوتي برونزيتين في منافسات الكرة الحديدية.

