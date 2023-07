كلفت إدارة نادي الأخضر اللاعب السابق عادل الشاعري بمهام مدير كرة القدم بالنادي تحضيرا للموسم الجديد.

وجاء تكليف عادل الشاعري ضمن الخطط التي تجريها إدارة النادي بإعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم من أجل عودة الفريق للعب دور أكثر تنافسيا في الموسم الجديد.

يشار إلى أن فريق الأخضر فقد في الموسم الأخير فرصة التأهل إلى مرحلة سداسي التتويج بحلوله في المركز الرابع رفقة فرق المجموعة الأولى.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي الأخضر يكلف اللاعب السابق عادل الشاعري بمهام مدير كرة القدم بالنادي تحضيرا للموسم الجديد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار