تأهل فريق النهضة بسبها إلى مرحلة سباعي الصعود إلى منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تأهل فريق النهضة بعد حلوله في المركز الثاني لفرق المجموعة الأولى بعد فوزه في الجولة الأخيرة على المهاري بـ4-0 في المباراة التي أقيمت بملعب سبها البلدي.

يشار إلى أن فريق النهضة تأهل عن المجموعة الأولى رفقة متصدر المجموعة فريق القرضابية الذي أنهى منافسات المرحلة متصدرا بـ21 نقطة.

