منتخب الكاراتيه للبنات يباشر تدريباته ببنغازي تأهبا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا

يباشر المنتخب الوطني للكاراتيه للبنات تدريباته بقاعة أكاديمية ستارز الرياضية بقاريونس للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا المقامة بطرابلس في 26 يوليو.

ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني للكاراتيه لفئة البنات المدرب الوطني عبدالله الكيلاني الذي اختار 13 لاعبة من المتحصلات على التراتيب الأولى في بطولة الأندية الليبية التي أقيمت بمدينة بنغازي نهاية الأسبوع الماضي.

