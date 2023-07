توج فريق الاتحاد المصراتي لفئة البراعم ببطولة الاتحاد الفرعي مصراتة لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.

وجاء تتويج فريق الاتحاد المصراتي بعد فوزه في المباراة النهائية على جاره فريق السويحلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.

