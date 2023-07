كلف مجلس إدارة نادي دارنس لجنة فنية لقطاع كرة القدم بالنادي برئاسة اللاعب السابق إدريس مكراز.

ويساعد إدريس مكراز كل من عصام الطشاني وكمال بورحيلة، ويبحث مجلس إدارة نادي “أنيق” درنة بهذا التكليف عن رفع مستوى اللعبة في الموسم القادم بأمل لعب دور أكثر تنافسيا في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

