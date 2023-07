يشارك 13 حكما ليبيا في لعبة كمال الأجسام في دورة الحكام الدولية المقامة بتونس.

دورة التحكيم التي يحاضر فيها الخبير الإسباني أرماندو، يسعى الاتحاد الليبي لبناء الأجسام من خلالها لإتاحة الفرصة للحكام الليبيين بحضور دورة خارجية من أجل الرفع من كفاءاتهم تأهبا لقيادة المنافسات القادمة داخليا وخارجيا.

