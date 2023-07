12 فريقا ضمن التأهل لمرحلة سباعي الصعود لدوري الممتاز من أصل 14 فريقا

تأهل 12 فريقا لمرحلة سباعي الصعود من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي من أصل 14 فريقا.

وضمنت فرق المروج والبروق والأنوار ونجوم أجدابيا والقرضابية والنهضة سبها، بالإضافة إلى فرق الشموع والبشائر والترسانة والوطن والملعب والنصر زليتن، ضمنت التأهل إلى مرحلة سباعي التتويج.

وانحصرت منافسة ورقتي التأهل لسباعي الصعود بين فرق المجموعة الثالثة والتي انحصرت بين فرق وفاق اجدابيا والبرانس وبدرجة أقل فريقي الأفريقي درنة والأندلس.

وتقام الخميس مباريات مهمة قد يتم التأهل من خلالها ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة، والتي تجمع فريق الأندلس بفريق وفاق أجدابيا بملعب امساعد، ويلاقي فريق البرانس في القبة فريق الطيران في حين يستضيف الأفريقي في درنة خليج سرت.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

