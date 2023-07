الكاف يحدد فترة تسجيل اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الإفريقية

خاطب الأفريقي لكرة القدم الاتحادات المحلية بأن فترة التسجيل الأولى للاعبي الأندية المتأهلة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية ستستمر من الأول من يوليو الجاري وحتى آخر شهر نفسه

وحدد الكاف فترة التسجيل الثانية بداية من الأول من شهر أغسطس وحتى 31 من الشهر نفسه في حين ستبدأ إجراءات قيد تسجيل اللاعبين لفترة الثالثة خلال شهر سبتمبر القادم فيما أضاف الكاف فترة تسجيل 7 لاعبين تبدأ من بداية شهر يناير من عامي 2024 وتنهي مع نهاية الشهر نفسه .

ويشار إلى أن فريقي الأهلي طرابلس و الأهلي بنغازي سيشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا في حين يشارك كل من الهلال و أبوسليم في مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

