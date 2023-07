الكاف يحدد مواعيد دوري أبطال أفريقيا وكأس الكنفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل.

حيث ستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول الذهاب في الثامن عشر أو التاسع عشر أو العشرين أغسطس المقبل فيما تقام مباريات العودة في الخامس والعشرين أو السادس والعشرين أو السابع والعشرين من أغسطس القادم أما الدور التمهيدي الثاني فستنطلق مباريات الذهاب في الخامس عشر أو السادس عشر أو السابع عشر من سبتمبر المقبل فيما تقام مباريات الإياب في التاسع والعشرين أو الثلاثين من سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل. فيما ستقام منافسات دور المجموعات بداية من الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل وينتهي في الثالث من مارس من العام المقبل.

يذكر أن ليبيا ستشارك بفرق الأهلي طرابلس و الأهلي بنغازي في دوري الأبطال وأبوسليم والهلال في كأس الكونفدرالية..

