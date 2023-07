اختير حكمَا الوسط عبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق والمساعدان عطية عيسى ووليد الحجاوي للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

حيث أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 27 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل، عن قائمة الحكام وذلك بإقامة معسكر تحضيري للحكام المُكلفين بإدارة مباريات دور المجموعات للبطولة، حيث سيُقام المعسكر في جدة بداية من 24 إلى 26 يوليو، وتتخلله تدريبات ميدانية ومحاضرات فنية متنوعة على تقنية الحكم المساعد (فار) وعدة جوانب في قانون رياضة كرة القدم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post أربعة حكام ليبين يشاركون في بطولة كأس الملك سلمان للأندية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار