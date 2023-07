الأهلي طرابلس يباشر تدريباته تحضيرا للبطولة العربية

يباشر فريق الأهلي طرابلس يوم غد الخميس تدريباته تحضيرا للبطولة العربية المقامة في السعودية في السابع والعشرين من الشهر الجاري

ومن أجل المشاركة العربية أعلن فريق الأهلي طرابلس عن تعاقداته الجديد التي ستشارك عربيا فقد ضم ممثل الكرة الليبية في البطولة العربية ثلاثة لاعبين دفعة واحدة وهم عبد العزيز الصويعي قادما من فريق الأولمبي بصفقة انتقال حر والتونسي مراد الهذلي والرواندي بونور موجيشا.

يشار إلى أن القرعة قد أوقعت الأهلي في المجموعة الثانية رفقة كل من الهلال السعودي و السد القطري والوداد البيضاوي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

