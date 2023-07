تحتضن قاعة طرابلس الكبرى يوم الجمعة القادم نهائي كأس ليبيا لكرة السلة والذي يجمع فريق الأهلي ببنغازي والاتحاد

ويدخل فريق الأهلي بنغازي للنهائي بأمل تحقيق الثنائية هذا الموسم بعد فوزه بلقب الدوري الليبي لكرة السلة في حين سيطمح فريق الاتحاد وسط جماهيره بالفوز بالكأس للعودة من جديد لمنصات التتويج بعد غياب لفترة طويلة

