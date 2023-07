مؤيد اللافي يغادر فريق الوداد البيضاوي المغربي

أعلن اللاعب الدولي مؤيد اللافي مغادرته فريق الوداد البيضاوي بعد ثلاثة مواسم قضاها اللاعب رفقة الفريق

ونشر اللافي عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك خبر رحيله عن الوداد البيضاوي بعد نهاية عقده مع الفريق المغربي الذي حقق معه الدولي الليبي لقب دوري أبطال أفريقيا و لقبين للدوري المغربي .

هذا ويدرس مؤيد اللافي عدة عروض مقدمة له من فرق عربية سيختار من بينهم الأفضل في الفترة القادمة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

