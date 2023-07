المغرب توجه الدعوة لمنتخب الكرة الطائرة للدخول في معسكر تحضيري

وجه الاتحاد المغربي للكرة الطائرة دعوة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للدخول في معسكر مشترك رفقة المنتخب المغربي بالرباط في الخامس عشر من الشهر المقبل

وتأتي الدعوة من الاتحاد المغربي بعد فوز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالجزائر حيث يستمر المعكسر لمدة عشرة أيام تتخللها مباريات ودية بين المنتخبين للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المشاركة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام بمصر مطلع شهر سبتمبر القادم

