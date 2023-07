اتحاد كرة السلة يكرم المتميزين مع نهاية ختام الموسم الرياضي

قام الاتحاد الليبي لكرة السلة بتوزيع الجوائز الفردية للمتميزين خلال موسم ألفين واثنين وعشرين وألفين وثلاثة وعشرين.

جائزة أفضل مدرب في الموسم ذهبت لمدرب فريق الأهلي بنغازي التونسي منعم عون في حين توج لاعبه الأمريكي كيندال ديكس بجائزة أفضل لاعب محترف في الموسم . فيما تحصل لاعب الأهلي طرابلس نسيم بدروش على جائزة أفضل لاعب في الموسم بينما أعطيت جائزة أفضل لاعب متطور خلال الموسم الحالي للاعبي فريق الاتحاد محسن العكرمي، و تحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم لاعب فريق النصر الشاب عبدالسلام الراشدي

