الأهلي بنغازي يجدد تعاقده مع الترهوني والوحيشي

جددت اللجنة التسييرية بنادي الأهلي بنغازي تعاقدها مع الثنائي محمد الترهوني ومراد الوحيشي تحضيرا للاستحقاقات القادمة.

وتسعى اللجنة التسييرية بنادي الأهلي بنغازي بالمحافظة على قوائم فريق كرة القدم بتجديد عقود أبرز اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزا في منافسات الدوري الممتاز الذي وصل من خلاله إلى وصافة فرق الدوري الممتاز في مرحلة رباعي التتويج حيث سيشارك الأهلي بنغازي بعد حلوله في الوصافة في منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2023 – 2024.

