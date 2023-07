الأهلي بنغازي يلاقي الاتحاد الجمعة في نهائي الكأس بحضور الجماهير

يقام يوم غد الجمعة نهائي كأس ليبيا لكرة السلة والذي يجمع فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد بقاعة طرابلس الكبرى.

ومن المنتظر أن يشهد نهائي كأس ليبيا تنافسا كبيرا بين فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد حيث شهدت مباريات الفريقين في مرحلة السداسي والرباعي التتويج منافسة شرسة حتى آخر أنفاس المباراة.

هذا وقد قرر الاتحاد الليبي لكرة السلة إقامة نهائي الكأس بحضور جماهير الفريقين.

