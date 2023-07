منتخب الكرة الطائرة يدخل في معسكر تحضيري الأحد القادم للبطولة الأفريقية

يدخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة يوم الأحد القادم معسكرا داخليا استعدادا للمشاركة في كأس أفريقيا المقامة بمصر مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وصرح رئيس لجنة المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة خيري دوة في مداخلة هاتفية لبرنامج الجولة بأن المدرب غازي قوبعة سيضيف لاعبين جددا على قائمة المنتخب الوطني التي فازت بذهبية دورة الألعاب العربية.

وأضاف دوه بأن المنتخب الوطني سيخوض معسكرا تحضيريا مشتركا مع المنتخب المغربي قبل السفر إلى مصر نهاية الشهر الجاري وخوض المباريات الودية في القاهرة قبل انطلاق منافسات كأس أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

